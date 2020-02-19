В Добринке состоялся районный этап военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки — 2020»

В канун Дня защитника Отечества на базе на базе детского оздоровительно-образовательного центра п. Добринка, прошел районный этап традиционной военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки — 2020».

-В этом году, — рассказывает один из организаторов, методист детско-юношеского центра «Ритм» Елена Соболева, — она приурочена к подвигу воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты второго батальона 104 гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 29 февраля 2000 года при проведении контртеррористической операции на территории Чечни, и конечно же, 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

По словам Е.А. Соболевой, это ежегодное мероприятие проводится с целью совершенствования форм работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и допризывной подготовки молодежи. В этом году она собрала в спортивном зале 10 команд из общеобразовательных учреждений Добринского района, а это более 100 школьников.

Впрочем, военная форма нравится многим из участников военно-спортивной игры. К примеру, семиклассник добринской школы №2 Никита Азимов уже всерьез задумался связать свою судьбу с армией и стать профессиональным военным.

-После 9 класса, — поделился своими планами Никита, — я хочу поступить в кадетское училище, которое находится в городе Пушкин (под Санкт-Петербургом). Думаю, у меня получится. Я занимаюсь спортом, в частности тяжелой атлетикой, баскетболом. Изучаю обществознание, историю. А после училища хочу продолжить учебу дальше и пойти служить в военно-морской флот. Служба в армии – это сейчас очень престижно.

А вот ровесник Никиты Азимова из гимназии села Ольговка Евгений Сычук пока еще точно не определился, кем хочет стать в будущем. Тем не менее, парень не исключает возможность получить профессию военного. Он также занимается спортом, футболом, хоккеем, настольным теннисом. Из предметов нравятся русский и английский языки.

На торжественном открытии мероприятия всех участников поприветствовал и напутствовал военный комиссар Добринского района Сергей Копцев. До них были доведены правила проведения состязаний, представлена судейская коллегия и счетная комиссия. Жеребьевка команд определила порядок их выступления и прохождения испытаний.

Командам предстояло пройти 4 конкурсных испытания. В конкурсе «Страницы истории Отечества» нужно было правильно выполнить тесты по военной истории России и ответить на вопросы по истории Псковской дивизии ВДВ. В испытании «Статен в строю, силен в бою» участники демонстрировали судьям строевую подготовку, прохождение торжественным маршем, выход из строя и ряд других строевых команд. Следующим заданием стало оказание первой помощи пострадавшим. А завершилась военно-спортивная игра сдачей нормативов ВФСК «ГТО».

Стоит отметить, что все юнармейцы продемонстрировали хорошие знания истории и показали высокую физическую и строевую подготовку. Итоги игры подводились по каждому виду конкурсов, с учетом набранных баллов или занятого места, а также времени и штрафных очков. По результатам участников определялось и общекомандное место.

В итоге, в этом году победу праздновали гимназисты, показавшие самые лучшие результаты. Юнармейцы второй добринской школы стали серебряными призерами соревнований. Лицеисты в этом году только третьи. И в общекомандном, и в личном зачете все победители и призеры конкурсов были отмечены различными наградами отдела образования, а команда гимназии села Ольговка уже сегодня представляет Добринский район на зональном этапе военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки», который проходит в селе Хлевное.