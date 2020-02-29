В Добринке угощали бесплатными блинами с красной икрой

Сегодня, в последний день календарной зимы, в Добринке прошел большой праздник. Весну зазывали задорными песнями, яркими хороводами, аппетитными запахами с румяными блинами.

— Наверное, мы с вами не так много нагрешили, если сегодня такая погода выдалась, — отметил глава Добринского района Сергей Москворецкий, обращаясь к гостям праздника.

Погода и правда выдалась хорошей, светило солнце, белел выпавший накануне снег. А еще накануне вечером в центре поселка появились длинные столы, которые в субботу ломились от угощений. Блины с красной икрой и сметаной раздавали всем желающим абсолютно бесплатно.

Здесь же, неподалеку, были привычные для народных гуляний сытные ряды, организованные всеми сельскими поселениями. Угощали также жареной рыбой, пирогами, кашей из полевой кухни, шурпой, чаем из самовара. Настоящее гастрономическое изобилие. Уйти голодным с этого праздника, наверное, нереально.

Программа празднования Широкой Масленицы в райцентре по традиции была насыщенной. Карнавальное шествие, лотерея, призовой столб, спортивные мероприятия, сжигание чучела.

Одним из главных моментов забав стали соревнования по перетягиванию каната. После горячих схваток в отборочном этапе в финал в этом году вышли команды Богородицкого и Березнеговатского сельсоветов. В итоге крепкие ребята из Плавицы в двухраундовом противостоянии оказались сильнее соперников.

Победителей и призеров на сцене под всеобщие аплодисменты поздравили глава района Сергей Москворецкий и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин, вручив тем призовые сертификаты. Победители в этом году получили спортивный инвентарь на общую сумму 50 тысяч рублей (теннисный стол, спортивная форма и набор мячей).

Полный фоторепортаж — здесь.