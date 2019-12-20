В Добринку съехались Деды Морозы и Снегурочки со всего района

Несколько десятков Дедов Морозов, Снегурочек, героев сказок и мультфильмов дарили сегодня новогоднее настроение жителям Добринки.

Особенно рады такому театрализованному представлению оказались, что и не мудрено, самые маленькие добринцы. Поздравить их с наступающим Новым годом приехали Деды Морозы из всех всех сельских поселений района.

Каждая делегация приготовила сюрпризы. Игры, конкурсы, забавы и хороводы. А еще — вкусные подарки, конфеты и фрукты.

По словам начальника районного отдела культуры Маргариты Сергеевой, основная суть этого мероприятия заключается в том, чтобы передать людям позитив, зарядить всех прекрасным настроением. И им это, действительно, удалось.

Фоторепортаж праздника — здесь.