В Добринской администрации созданы безопасные условия для работы во время пандемии

Режим всеобщей самоизоляции. Резко опустевшие улицы, минимум покупателей в продовольственных магазинах и аптеках. Казалось бы, жизнь в хлебном крае полностью замерла. Но это не так. В штатном режиме работают органы власти и все службы жизнеобеспечения.

Двухэтажное здание номер пять по улице Горького в районном центре, над которым развивается российский триколор, знают все добринцы. Здесь размещается администрация муниципалитета, куда люди приходят со своими просьбами, жалобами, обращениями. Даже в эти дни муниципальные служащие продолжают выполнять основные производственные функции. Правда, их рабочий ритм был немного перестроен. Корреспондент «ДВ» лично убедился в том, что сотрудники районной администрации приходят на службу, а в коридорах и кабинетах коронавирусу поставлен надежный заслон.

Управляющий делами районной администрации Валентин Бахтин сообщил, что треть сотрудников временно переведена на удаленный режим работы. Часть, по мере необходимости, трудится по гибкому графику. В каждом из отделов организовано дежурство специалистов.

Ведение электронного делопроизводства, регистрация и контроль письменных обращений граждан, движение документов (документооборот), подготовка письменных обращений, электронная рассылка в администрации сельских поселений и другие организации постановлений, распоряжений и других нормативных документов осуществляется в штатном режиме.

Четыре раза в день технички вместе с влажной уборкой проводят обработку всех помещений хлорсодержащими препаратами. Антисептик наносят на дверные ручки, поручни, а также в места общего пользования. Все поверхности рабочих столов, офисная мебель тоже регулярно проходят дезинфекцию. В туалетных комнатах установили бесконтактные дозаторы с антибактериальным мылом.

Сотрудники администрации получили комплекты многоразовых медицинских масок и медицинских перчаток, сотрудники отделов имеет дезинфицирующие средства индивидуального пользования. Работа с бумажными документами ведется только в перчатках. Медицинские маски, защищающие рот и нос, стали привычным делом. Под запрет попали рукопожатия при встрече.

Входы и выходы двух административных зданий оборудованы кодовыми замками. В главном корпусе установлен турникет и металлодетектор в виде рамки. Дежурный из числа специалистов постоянно находится в холле перед входом.

Защитные противовирусные меры впечатляют. Но это вовсе не означает, что сотрудники администрации полностью изолировались от внешнего мира. Как же обстоят дела с приемом граждан? Ведь особый режим не снял острые вопросы с их стороны.

При входе в администрацию установили телефон с указанием номеров того или иного отдела, специалистов. Набрав нужные цифры, человек может получить ответы на интересующие вопросы, либо вызвать работника администрации в холл, чтобы передать документы.Дежурный тоже поможет любому обратившемуся.

— Принятые нами профилактические меры не являются чрезмерными, — уверен глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий, — все сделано с единственной целью: уберечь орган исполнительной власти от коронавирусной инфекции, надежно защитить штат работников от болезни, исключить любую возможность возникновения и распространения инфекции. Как долго продлится такой особый режим, покажет время. А пока мы продолжаем работать. В новых условиях, непривычной обстановке и без скидок на неудобства.