В Добринском районе начались сельские сходы. Первый прошел в Пушкино

В районе начались сельские сходы. В повестке дня первой встречи, которая прошла в селе Пушкино, помимо доклада главы поселения об итогах развития сельсовета в 2019 году и планах на 2020 год, особняком значился торжественный момент. А именно — вручение участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла юбилейных медалей в честь 75-летия Великой Победы.

Из 23 человек, значившихся в списках на получение наград, прийти в местный ДК смогли только четверо: участники войны Михаил Егоров и Владимир Яров, а также труженики тыла Александра Зельнева и Нина Рычкова.

В их честь в этот день звучали теплые слова поздравлений, пожеланий и благодарности за ратный и мирный труд на благо Великой Победы. Под аплодисменты односельчан четыре уважаемых в Пушкино человека получили юбилейные медали и цветы. Тому, кто по состоянию здоровья не смог посетить мероприятие, заслуженные награды вручат по месту жительства. Тематический концерт логично завершил первую часть сельского схода.

Вторую часть собрания глава поселения Нина Демихова посвятила отчету о проделанной за год работе и перспективах развития. В своем докладе она отметила, что одним из самых актуальных был и остается вопрос благоустройства. С апреля по октябрь пушкинцы организовали и провели несколько массовых субботников, во время которых очищались от мусора улицы, парки, кладбища, акватория реки Плавицы, прилегающие территории организаций и частных домов.

Во всех населенных пунктах поселения установлены контейнеры для сбора ТКО, в 2019 году отсыпана щебнем дорога по улице Заводской, произведен ямочный ремонт на улицах Мира и Молодежной.

Проведена ревизия и ремонт уличных светильников в с. Пушкино и д. Заря. Для уменьшения платы за уличное освещение администрация планирует вступить в программу по энергосбережению. Сейчас готовится документация для проведения конкурса на заключение энергосервисного контракта, что позволит модернизировать систему уличного освещения и перейти на светодиодные фонари. Подготовлена сметная документация на капитальный ремонт сельского Дома культуры.

К слову, многие мероприятия и благие для селян начинания проводятся при участии спонсоров. Так, благодаря поддержке ООО «Отрада Фармз» была закуплена и установлена детская площадка в селе Большая Отрада и беседка на пляже в Пушкино. ООО «Добрыня» приобрело уличные тренажеры и отдельные элементы детских площадок, которые установлены в парке Пушкино и на детской площадке на улице Заводской. Гендиректор ООО «Пушкинское» Сергей Доля постоянно радует жителей салютами во время массовых праздников.

Важной темой, по словам главы сельского поселения, остается развитие кооперативного движения. В 2019 году в составе местного кредитного кооператива «Перспектива» числились 150 пайщиков, сумма привлеченных за это время средств составила 1 миллион 110 рублей, при этом населению выдано 9 займов на 405 тысяч рублей. Развитие кооперативного движения необходимо продолжать, так как это дает возможность людям повысить уровень своего благосостояния, а также способствует дальнейшему развитию поселения.

Говоря про планы на текущий год, Нина Демихова озвучила задачи, которые стоят перед администрацией поселения. Это — ремонт сельского ДК, отсыпка шлаком (щебнем) 800 м с установкой трубы для стока воды в селе Пушкино, по улице Пушкинской, модернизация уличного освещения, оборудование контейнерных площадок ТКО, ремонт оборудования на пляже и детских площадках.

Эдуард ДЕМИХОВ.

Фото автора.