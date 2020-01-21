В Добринском районе начался ежегодный технический осмотр самоходных машин и других видов техники

Вместе с главным государственным инженером-инспектором Гостехнадзора Липецкой области по Добринскому району Константином Григорьевым мы выезжаем в одно из фермерских хозяйств. Открывать сезон ТО в нынешнем году выпало индивидуальному предпринимателю Сергею Киньшину из села Талицкий Чамлык. Он ведет свой бизнес, выращивая и реализуя продукцию растениеводства, а также технические культуры.

Во дворе его производственной базы – чистота и порядок, тракторы выстроены как по линейке. Встречающие нас механизаторы Виктор Лаврищев, Александр Васнев, Вячеслав Токарев, Алесей Насонов, Сергей Токарев, Алексей Сапрыкин, Михаил Быков – в одинаковых зимних спецовках и теплых брюках. Об этом загодя позаботился Киньшин, так же, как и о средствах индивидуальной защиты для каждого работающего у него.

К. Григорьев проводит беседу с трактористами, напоминая им о необходимости содержать самоходные машины в исправном состоянии, при управлении ими выполнять все предписанные нормы и правила.

Перед началом осмотра механизаторы по очереди предъявляют удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией, свидетельство о государственной регистрации самоходной машины. Также проверяется наличие медицинской аптечки, исправного огнетушителя и знака «аварийная остановка». За каждым из механизаторов закреплено по нескольку единиц техники, абсолютно вся находится в подготовленном для работы в поле состоянии.

— От того, как будет работать железный «конь», — говорит механизатор Вячеслав Токарев, — зависит многое. Если техника в порядке, значит, на ней можно будет выполнять плановые задания. Мы трудимся в поле, начиная с весенней обработки почвы, и заканчивая уборкой сладких корнеплодов. Поэтому исправная работа трактора или комбайна напрямую отражается на успехе общего дела, и, конечно же, на заработке.

Как пояснил К. Григорьев, по итогам техосмотра заявитель получает свидетельство о его прохождении или же, при наличии каких-либо отклонений в работе самоходной машины, соответствующий акт технического осмотра. После получения акта, у собственника самоходной машины есть еще двадцать дней для устранения всех выявленных недостатков. В противном случае, процедуру техосмотра трактора или другой самоходной машины придется начинать заново.

Что касается фермера Киньшина, то технический арсенал его хозяйства не получил в этот день от проверяющих каких-либо нареканий. Посевная в этом хозяйстве начнется по плану.