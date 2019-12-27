В Добринском районе отметили День спасателей

27 декабря спасатели отмечают свой профессиональный праздник. А накануне в поселке Петровский состоялось торжественное мероприятие по этому случаю.

В местный отдельный пожарно-спасательный пост с поздравлениями пришли шестиклассники Петровской школы. К слову, ребятня не редкие гости у огнеборцев. Школьники регулярно приходят на ОПСП, где спасатели проводят для них экскурсии по зданию поста, показывают спецтехнику и инструменты необходимые для извлечения людей из автомобилей в случает ДТП. И уже некоторые из мальчишек, как Павел Кузнецов, уже всерьез подумывают о том, чтобы в будущем стать спасателем. Кстати, отец Павла, тоже спасатель, одобряет выбор сына.

На торжественном построении глава поселения Николай Лычкин поблагодарил коллектив ОПСП за всяческую помощь сельской администрации и вручил благодарственные письма ряду спасателей. Командиру ОПСП Сергею Киселеву также была вручена благодарность от местной школы. А сами школьники прочитали стихи в честь спасателей. Ребята получили в качестве подарка наборы сладостей.

Затем все действо переместилось в здание Александровского Дома культуры, где для брандмейстеров силами местных артистов, а также работников Ильичевского ДК был подготовлен большой праздничный концерт. На него были приглашены коллективы всех отдельных пожарно-спасательных постов Добринского района, кроме дежурных смен.

Большую помощь в подготовке праздника петровским спасателям оказали спонсоры: индивидуальные предприниматели М.В. Тихонравова, М.С. Зюзина, А.А. Тихонравов, А.О. Коновалов, А.П. Тихонравов. А директора Александровского и Ильичевского ДК Е.А. Филимонова и Е.А. Скопинцева создали для всех собравшихся праздничное настроение.