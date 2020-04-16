Общество

В Добринском районе подтвердился первый случай заражения коронавирусом

3 часа назад
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Число вылечившихся от коронавируса в Липецкой области выросло до 29 человек. Сегодня врачи выписали ещё семерых липчан. 67 человек продолжают лечение. Такую сводку публикует сегодня пресс-служба администрации Липецкой области.

По состоянию на 15.00 16.04.2020 в больницах находятся:

  • 60 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них 4 детей.
  • 126 человек — с подозрением на выделение вируса. Среди них 7 детей.

Получают лечение на дому 7 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

В обсерваторе г. Данкова находится 6 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 901 человека. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Распределение заболевших с начала эпидемии по муниципальным образованиям:

  • г. Липецк — 34
  • г. Елец — 7
  • Воловский район — 5
  • Грязинский район — 2
  • Данковский район — 2
  • Добринский район — 1
  • Добровский район — 8
  • Задонский район — 6
  • Измалковский район — 2
  • Лебедянский район — 5
  • Лев-Толстовский район — 2
  • Липецкий район — 6
  • Становлянский район — 2
  • Тербунский район — 1
  • Хлевенский район — 1
  • Чаплыгинский район — 12

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