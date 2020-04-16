В Добринском районе подтвердился первый случай заражения коронавирусом

Число вылечившихся от коронавируса в Липецкой области выросло до 29 человек. Сегодня врачи выписали ещё семерых липчан. 67 человек продолжают лечение. Такую сводку публикует сегодня пресс-служба администрации Липецкой области.

По состоянию на 15.00 16.04.2020 в больницах находятся:

60 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них 4 детей.

126 человек — с подозрением на выделение вируса. Среди них 7 детей.

Получают лечение на дому 7 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

В обсерваторе г. Данкова находится 6 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 901 человека. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Распределение заболевших с начала эпидемии по муниципальным образованиям: