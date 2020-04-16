В Добринском районе подтвердился первый случай заражения коронавирусом

Число вылечившихся от коронавируса в Липецкой области выросло до 29 человек. Сегодня врачи выписали ещё семерых липчан. 67 человек продолжают лечение. Такую сводку публикует сегодня пресс-служба администрации Липецкой области.
По состоянию на 15.00 16.04.2020 в больницах находятся:
- 60 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них 4 детей.
- 126 человек — с подозрением на выделение вируса. Среди них 7 детей.
Получают лечение на дому 7 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе г. Данкова находится 6 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 901 человека. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Распределение заболевших с начала эпидемии по муниципальным образованиям:
- г. Липецк — 34
- г. Елец — 7
- Воловский район — 5
- Грязинский район — 2
- Данковский район — 2
- Добринский район — 1
- Добровский район — 8
- Задонский район — 6
- Измалковский район — 2
- Лебедянский район — 5
- Лев-Толстовский район — 2
- Липецкий район — 6
- Становлянский район — 2
- Тербунский район — 1
- Хлевенский район — 1
- Чаплыгинский район — 12
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