В Добринском районе превышен эпидпорог по ОРВИ

Как сообщили нам в отделе народного образования, в связи с превышением эпидпорога по заболеваемости ОРВИ на вынужденные «каникулы» отправлены три класса Добринской средней школы № 2: 4б, 6в и 9а. На карантин также закрыта группа раннего возраста №1 в детском саду ст. Плавица.

По словам медиков, в период с 13 по 19 января эпидпорог был превышен в детских возрастных группах от 0 до 2 лет, от 3 до 6 лет, от 7 до 14 лет. В связи с этим они призывают при повышении у ребенка температуры не вести его в больницу, а вызвать врача на дом.

Это же пожелание относится также к беременным женщинам.

Телефон детской регистратуры: 2-12-29.