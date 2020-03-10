В Добринском районе стартовала весенняя посевная кампания

Для наших аграриев наступила горячая пора. Подошли те самые дни, которые год кормят. К подкормке озимых и закрытию влаги плавно добавился сев яровых культур.

Нынешней весной первыми вышли в поле труженики фермерского хозяйства Сергея Киньшина. С вечера понедельника было определен массив, где можно сеять. С утра во вторник здесь закипела работа. По словам Киньшина, весной земля подсыхает очень быстро. Поэтому каждый час работы становится на вес золота.

В прошлом году здесь выращивали сахарную свеклу, весной на каждый гектар селяне дополнительно внесли по два центнера азотных удобрений. Первый проход по полю совершил механизатор Алексей Сапрыкин. В бункере сеялки «Быстрица» – протравленные семена ячменя сорта «пионер». Предпосевная культивация верхнего пахотного слоя доверена опытному механизатору Михаилу Быкову. На подвозе семян занят водитель Сергей Токарев.

В общей сложности, нынешней весной местным земледельцам предстоит засеять ячменем 300 и подсолнечником 250 гектаров пашни, сахарной свеклой – 170 га. Плановое задание труженики выполняют. Прямо в поле для них доставляют бесплатные обеды и ужины. Разработаны меры материального стимулирования всех участников посевной.

Весенне-полевая кампания началась очень активно, ее ход взял под личный контроль глава Добринского района Сергей Москворецкий. По его словам, земледельцам хлебного края предстоит посеять 34,3 тысячи гектар яровых зерновых культур, 22,6 тысячи га сахарной свеклы, 18,8 – подсолнечника, 6,5 тысячи га — сои. Уже подкормлено 8000 гектаров озимых культур.

«Хорошая организация весенне-полевой кампании, участие в ней квалифицированных кадров является залогом трудовых побед», — считает глава администрации Добринского района Сергей Москворецкий.