В Добринском районе утонули две девочки

Вчера, 22 декабря в реке Матрёнка в окрестностях села Дурово были обнаружены тела двух сестер 7 и 11 лет без признаков насильственной смерти. Судмедэксперты сделали вывод, что они утонули в воде. Сестер обнаружил их старший брат, который пошел на поиски после длительного отсутствия школьниц. По версии следствия, девочки пришли к реке с санками и провалились под тонкий лед, оказавшись в холодной воде.

В настоящее время Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, условий воспитания и проживания в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Практически каждый сезон сопровождается несчастными случаями на водных объектах с участием малолетних детей. По льду дети пересекают водоемы или активно используют спуски к ним в качестве горок, что небезопасно. Региональное управление Следственного комитета России предупреждает об опасности выхода на лед, тем более в условиях аномально теплой зимы. Соблюдение детьми правил безопасности на водоемах необходимо контролировать их законным представителям.

Фото: пресс-службы СУ СК России по Липецкой области.