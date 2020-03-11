В Добринском районе в соответствии с областным распоряжением введен режим повышенной готовности

По состоянию на 11.03.2020 г. в Липецкой области (г. Липецк, Липецкий район) зарегистрированы 3 случая лабораторно подтверждённого заболевания короновирусной инфекцией у лиц, прибывших из Италии, говорится в сообщении отдела Роспотребнадзора в Грязинском, Добринском, Усманском районах Липецкой области.

Больные находятся на лечении в инфекционной больнице г. Липецка. Определён круг контактировавших с больными, за ними установлено медицинское наблюдение. В районе и области в соответствии с раннее разработанным планом проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения данной инфекции.

Сегодня в районной администрации в соответствии с распоряжением администрации Липецкой области издали постановление о введении режима повышенной готовности на территории Добринского района.

О рекомендациях гражданам по профилактике новой коронавирусной инфекции

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

• высокая температура тела

• головная боль

• слабость

• кашель

• затрудненное дыхание

• боли в мышцах

• тошнота

• рвота

• диарея

7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции.

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

Мифы о коронавирусе