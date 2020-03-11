В Добринском районе в соответствии с областным распоряжением введен режим повышенной готовности

По состоянию на 11.03.2020 г. в Липецкой области (г. Липецк, Липецкий район) зарегистрированы 3 случая лабораторно подтверждённого заболевания короновирусной инфекцией у лиц, прибывших из Италии, говорится в сообщении отдела Роспотребнадзора в Грязинском, Добринском, Усманском районах Липецкой области.
Больные находятся на лечении в инфекционной больнице г. Липецка. Определён круг контактировавших с больными, за ними установлено медицинское наблюдение. В районе и области в соответствии с раннее разработанным планом проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения данной инфекции.
Сегодня в районной администрации в соответствии с распоряжением администрации Липецкой области издали постановление о введении режима повышенной готовности на территории Добринского района.
О рекомендациях гражданам по профилактике новой коронавирусной инфекции
Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:
• высокая температура тела
• головная боль
• слабость
• кашель
• затрудненное дыхание
• боли в мышцах
• тошнота
• рвота
• диарея
7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции.
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;
2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).
5 правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.
Мифы о коронавирусе
- Вспышки новых инфекций, в том числе вирусных, часто приводят к распространению недостоверной информации об их симптомах, передаче и лечении. Всемирная организация здравоохранения опровергла популярные мифы о новом коронавирусе.
- Почта из Китая не представляет угрозы — новым коронавирусом нельзя заразиться через письма и посылки.
- На данный момент нет никаких доказательств, что домашние животные — например, собаки или кошки — могут быть переносчиками нового коронавируса.
- Вакцины против пневмонии не защищают от нового коронавируса. Для него требуется специальная вакцина, которую прямо сейчас разрабатывают учёные.
- Не существует никаких доказательств, что чеснок, кунжутное масло, жидкость для полоскания рта или солевой раствор для носа помогают в борьбе с вирусом.
- Новый коронавирус не лечится антибиотиками. Их могут назначить, если вирус привёл к развитию бактериальных инфекций — только против них и действуют антибиотики.
- На данный момент специальных лекарств для профилактики или лечения нового коронавируса нет — учёные работают над их созданием. Тем не менее обращаться к врачу необходимо каждому пациенту. Медицинская помощь поможет облегчить симптомы и не допустить дальнейшего развития заболевания.
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