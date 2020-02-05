В Добринском районе за последнюю неделю не было ДТП с пострадавшими

Относительно спокойно складывалась обстановка, связанная с аварийностью на дорогах Добринского района в период с 30 января по 5 февраля.

По информации районного отделения ГИБДД, за это время не было зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Зато в двух авариях механические повреждения получили сами транспортные средства.

Тем не менее, сотрудниками ГАИ было выявлено 75 нарушений правил дорожного движения. Из них в 2 случаях водители управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного поймали за управление ТС лишенного права управления. Выявлено 2 случая по ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов в установленный срок. Но нарушают и сами пешеходы. Сотрудники ОГИБДД выявили 5 таких случаев. Теперь пешие участники дорожного движения заплатят административный штраф в 500 рублей.