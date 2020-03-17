В Долгоруково идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса началось в феврале в районном центре Долгоруково. ФОК возводят в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ».

Уже завершены фундаментные работы, идет прокладка инженерных коммуникаций, завозятся металлоконструкции для каркаса основного здания, сообщили в администрации Долгоруковского района. В физкультурном комплексе будет два зала. Один для мини-футбола, волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, тяжелой атлетики, художественной гимнастики и общефизической подготовки. Другой будет использоваться как комплексно-игровая зона, а также для проведения физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий. ФОК оборудуют трибунами, раздевалками, душевыми и техническими помещениями.

Строители планируют сдать объект уже в ноябре. На его возведение направлено более 24,2 млн рублей из федерального бюджета, свыше 69,6 млн рублей из областной казны, а также средства местного бюджета.

«У нас большие планы по спортивной инфраструктуре, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы внедряем новые технологии в оборудовании спорткомплексов, чтобы жители региона получали самые современные сооружения, где можно заниматься спортом максимально эффективно. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные объекты, и поклонников спорта становится больше».