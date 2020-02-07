В ЕДС можно будет обратиться через мобильное приложение

Итоги работы Единой диспетчерской службы Липецкой области за год подведены на брифинге, участие в котором принял заместитель главы региона Анатолий Якутин. Он отметил, что к единой информационной системе ЕДС подключены 117 управляющих компаний по Липецкой области, Государственная жилищная инспекция, ресурсоснабжающие организации, а также еще целый ряд департаментов и организаций, ответственных за благополучие в различных сферах жизнедеятельности региона.

«Работы у нас еще много. Планируем, развивать обратную связь с жителями региона. Кроме того, в ЕДС в ближайшее время можно будет обратиться с помощью мобильного приложения. Предполагается, что оно заработает в феврале. Пока приложение тестируют разработчики. Оно будет называться «Липецкая область». Там будут афиша, геоинформационная система, новости региона, а так же вкладка ЕДС», — сообщил Анатолий Якутин.

Также участие в брифинге приняли начальник регионального управления информатизации Станислав Корниенко и руководитель ЕДС Вячеслав Пикалов. Они рассказали, что Единая диспетчерская служба Липецкой области в тестовом режиме заработала 1 февраля 2019 года. Круглосуточно принимаются заявки и контролируются обращения по вопросам ЖКХ, аварийных ситуаций, капитального ремонта многоквартирных домов, вывоза мусора, благоустройства, дорожного хозяйства.

За год работы Единая диспетчерская служба приняла 93533 звонка. Основная доля звонков, поступающих от жителей Липецкой области, приходится на нарушений в работе систем ЖКХ — 62%. По вопросам, относящимся к компетенции Фонда капитального ремонта Липецкой области принято 15317 звонков – 16%. В результате интеграции ФКР с ЕДС значительно сокращены сроки ответов на обращения граждан и снята проблема «не дозвона» в ведомство ФКР. По вопросам цифрового телевидения на оказание помощи в подключении и настройке оборудования для приема цифрового ТВ – 10%. С 15 января 2020 года ЕДС принимает звонки о фактах распространения и продаже никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.

Для коммуникации власти и жителей региона произведена интеграция информационной системы ЕДС с сайтом администрации Липецкой области (липецкаяобласть.рф) и порталом главы администрации Липецкой области «Развиваем Липецкую область вместе» (artamonovigor.ru).

По результатам обратной связи от жителей происходит оценка выполненных работ, на основании которой формируется рейтинг управляющих компаний. В перспективе планируется интеграция с Системой-112 и организация информационного взаимодействия со районами области.

После брифинга Анатолий Якутин наградил сотрудников ЕДС и волонтеров почетными грамотами за подписью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ за активную организационную и разъяснительную работу в рамках проведения мероприятий по подготовке к переходу на цифровое телевизионное вещание и отключение аналогового вещания на территории Липецкой области.