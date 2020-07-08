В елецких школах откроются классы физкультурно-спортивной направленности

В новом учебном году в школах Ельца будет реализован проект по созданию классов физкультурно-спортивной направленности. На первом этапе запланировано открытие 11 спортивных классов.

Как сообщает региональное управление образования и науки, на базе учебных заведений дети смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием, дзюдо и самбо, гимнастикой, мини-футболом, спортивным туризмом, плаванием, баскетболом, волейболом.

Для проведения занятий кроме спортивных залов и школьных площадок будет задействована спортивная инфраструктура Ельца: Ледовый дворец, ФОК Виктория, Детский парк и Детский оздоровительно-образовательный центр. Кроме педагогов и инструкторов общеобразовательных организаций в классах спортивной направленности будет работать тренерский состав учреждений физической культуры и спорта.

В настоящее время идёт зачисление детей в группы спортивных классов. По итогам 2020-2021 учебного года с учётом мнения родителей будет рассмотрен вопрос об увеличении количества образовательных организаций, принимающих участие в проекте, а также об изменении перечня направлений спортивных классов.