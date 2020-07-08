В Елецком районе открылся туристско-оздоровительный комплекс

Сегодня в селе Казаки Елецкого района открылась вторая очередь туристско-оздоровительного комплекса «Казацкий кордон». Инвестором проекта выступил депутат регионального парламента, председатель Совета директоров АО «Энергия» Владимир Архипенко.

В церемонии принял участия председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. Он отметил, что открытие туристического комплекса стало подарком жителям ко дню Елецкого района.

— Приятно видеть, что наши депутаты активно участвуют в развитии туристического потенциала региона. Восстанавливают и строят храмы, создают охотничьи хозяйства, уголки для комфортного отдыха жителей и гостей области, — отметил Павел Путилин. — Новый туристический объект сегодня появился на елецкой земле. Особенно важно, что комплекс оснащен современным спортивным оборудованием. Здесь смогут тренироваться юные дзюдоисты и самбисты. Ведь в Ельце отличная школа этих единоборств.

Во время открытия Павел Путилин вручил Владимиру Архипенко Почетную грамоту Липецкого областного Совета депутатов за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Липецкой области и активную депутатскую деятельность. Владимир Архипенко – один из самых опытных депутатов регионального парламента. Он представляет интересы своих избирателей в облсовете в течение двадцати лет. Все эти годы парламентарий активно помогает жителям региона. При его финансовой поддержке построено и отремонтировано несколько социально-значимых объектов в районах области.