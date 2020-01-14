В Елецком районе прошла Параспартакиада

«Новогодние спортивные забавы» прошли в Елецком районе на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Воргол» в рамках районной Параспартакиады. Активное участие в состязаниях приняли спортивно-оздоровительные клубы для пожилых людей и инвалидов. Организаторами Параспартакиады выступили отдел физической культуры и спорта администрации района совместно с центром социальной защиты населения по Елецкому району.

Соревновались шесть команд. По итогам первое место заняла команда «Путь к долголетию» из села Черкассы. За ней расположился клуб «Нестарей-ка» из поселка Солидарность. «Бронза» досталась таличанам из клуба «Преодоление». Победители были награждены почетными грамотами администрации района, медалями и ценными призами.

Спортивный праздник организован в рамках реализации программ по организации физкультурно-массовой и спортивной работы с участниками клубов здоровья, пропаганды активного образа жизни среди людей с ограниченными возможностями и пожилого возраста.