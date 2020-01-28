В Елецком государственном университете состоялся международный шахматный турнир

Липецкая область развивает международное сотрудничество в сфере спорта. В минувшие выходные по программе международного обмена регион посетила делегация из немецкого города Хайден. Зарубежные гости побывали в Елецком государственном университете имени И.А. Бунина.

Как сообщает региональное управление физической культуры и спорта, первым видом спорта в программе обмена стали шахматы. В рамках круглого стола представители Елецкого госуниверситета рассказали об опыте проведения шахматных соревнований различного масштаба. В свою очередь директор шахматного клуба города Хайден Карин Кноп рассказала о достижениях немецких шахматистов, о формах проведения занятий для развития студентов, школьников и старшего поколения.

Участники заседания обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, утвердили план по будущему взаимному визиту в Германию представителей Липецкой области, а также ответного визита немецких спортсменов летом этого года.

Программу продолжил международный шахматный турнир, который открыли мэр Ельца Евгений Боровских, начальник управления физической культуры и спорта Липецкой области Михаил Маринин, ректор ЕГУ имени И.А. Бунина Евгения Герасимова и директор шахматного клуба города Хайден Карин Кноп, сделавшие первые символические ходы в стартовых партиях.

За победу в турнире боролись шесть команд – из Хайдена, Грязей, Задонска, Лебедяни и Ельца. Первое место заняли грязинские шахматисты, второе – ельчане, третье – представители Задонска. Победители и призёры получили памятные подарки.

Проведение спортивного обмена проходит при сотрудничестве объединения «Немецкая спортивная молодёжь» и Российского студенческого спортивного союза.