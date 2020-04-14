В городе Грязи ремонтируют улицу Хлебозаводскую

Ремонт улицы Хлебозаводская начался в районном центре Грязи в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт, стоимость которого составляет около 24,3 млн рублей, предусматривает срезку прежнего и устройство нового асфальтобетонного покрытия, разборку и установку бетонных бортовых камней, переустройство автобусных остановок, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Длина улицы составляет 2,79 километра. Гарантийный срок службы асфальтобетонного покрытия проезжей части определен в пять лет. Дорожники уже освободили обочины и приступили к замене старого бордюрного камня. Заказчик работ – администрация города Грязи, исполнитель – ООО «Инфинити Групп». Ремонт планируется завершить к июлю, сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

В регионе уделяется большое внимание ремонту и реконструкции дорожной сети. «Липчанам нужны качественные и безопасные дороги. Обеспечение сохранности автомагистралей и безопасности дорожного движения – одно из важнейших направлений деятельности областных властей», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.