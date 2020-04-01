В государственных медучреждениях области приостанавливается оказание плановой медицинской помощи

В связи с усложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции с 1 апреля 2020 года в государственных учреждениях здравоохранения Липецкой области временно приостанавливается оказание медицинской помощи в плановой форме.

Изменения связаны с принятием дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ограничивается плановая госпитализация пациентов в стационары. При этом не допускается отказ пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью, а также жителям региона с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих.

Ограничиваются плановое посещение поликлиник, в том числе лечение в условиях дневного стационара, консультации в областных консультативных поликлиниках, за исключением оказания амбулаторной помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями, пациентам, находящимся на гемодиализе, проведения плановой иммунизации детского населения и лиц, подлежащих призыву на военную службу, а также по профилям: «онкология» и «гематология».

Работа амбулаторного звена организуется с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лицам с симптомами респираторных заболеваний, лихорадящим больным, гражданам старше 60 лет. Экстренная и неотложная помощь оказывается в прежнем порядке.

Также временно приостановлено проведение всех профосмотров, как для взрослых, так и для детей, диспансеризация населения, плановая вакцинация.

Вводится временный запрет на плановое восстановительное и санаторно-курортное лечение и оздоровление, за исключением пациентов, направляемых на реабилитацию непосредственно из стационаров.

Вместе с тем будет обеспечено оказание медицинской помощи пациентам, дата госпитализации или консультации которым уже была назначена ранее, а также плановая иммунизация детского населения и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

Изменения коснулись и выписки рецептов льготным категориям граждан с хроническими заболеваниями. В период распространения новой коронавирусной инфекции медицинским работникам рекомендовано выписывать рецепты дистанционно, с максимально возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения. Это позволит максимально сократить число визитов в поликлиники, что особенно важно для снижения количеств контактов и соблюдения пациентами режима самоизоляции.

В связи с этим, сотрудникам поликлиник рекомендовано проводить обзвон пациентов с хроническими заболеваниями с целью ограничения их прихода в поликлинику. При обострении состояния таким пациентам рекомендуется вызывать врача на дом или скорую медицинскую помощь.