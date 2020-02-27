В какие приметы верят добринские инспекторы ДПС и спасатели из Средней Матренки?

Какие приметы есть в вашей работе? Этот вопрос мы адресовали представителям двух профессий: спасателям и инспекторам ДПС. Оказывается, многие из них очень даже верят в приметы и поделились с нами, что именно их настораживает.

Владислав Полянский,

пожарный-спасатель ОПСП №6 с. Средняя Матренка:

— Одна из главных примет у пожарных — это нельзя желать заступившим на смену «сухих» рукавов. Обязательно будет выезд на вызов, в том числе и на пожар. На нашем посту есть и другая примета. Когда наш командир Александр Иванович Шестаков уезжает в конце рабочего дня домой, то он не жмет руку дежурной смене. Здесь дело не в том, что он не уважает своих подчиненных. Просто если он пожмет нам руку, то обязательно случится выезд (проверено!). Так что прощается он с нами словесно.

Виктор Юшков,

инспектор ДПС, п. Добринка:

— У нас на работе есть такая негласная примета, над которой мы сами смеемся, если дорогу перешла кошка, даже не черная. Так вот, если кошка перешла дорогу слева направо — обязательно задержим нарушителя правил дорожного движения. Это может быть и пьяный за рулем. А вот если она перешла дорогу справа налево — смена будет без составления протоколов. Иногда это сбывается, иногда нет.