В Лебедяни вводится пропускной режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией

Пропускной режим вводится в Лебедяни с 21 по 30 апреля включительно в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление подписал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Ознакомиться с текстом документа можно здесь.

С момента начала эпидемии в Лебедянском районе выявлено 13 случаев. Теперь выйти на улицу в районном центре можно будет по специальному коду. Чтобы его получить, надо позвонить по бесплатному номеру: 8-800-450-48-58. Затем ввести в телефоне серию и номер паспорта, либо дождаться ответа оператора. При звонке с мобильного в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона код будет продиктован автоинформатором. При выходе из дома необходимо взять с собой паспорт и код пропуска. Этот код вместе с паспортом нужно будет предъявлять патрулирующим территорию сотрудникам полиции или Росгвардии.

Пропуск необходим всем независимо от того, собирается ли житель перемещаться пешком, на общественном транспорте, на личном автомобиле или такси. Подробное разъяснение правил действующей пропускной системы опубликовано на сайте администрации Липецкой области 18 апреля. На этом же сайте – Липецкаяобласть.рф –можно получить пропуск. Кнопка для заказа цифрового кода расположена на главной странице. Кроме того, запущена специальная программа в мессенджере Telegram. Она называется «Цифровой пропуск. Липецкая область». Telegram-бот не только выдаёт цифровые коды, но и даёт ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с действием в регионе пропускного режима.

Получить пропуск можно и в мобильном приложении «Липецкая область». Версия доступна для платформ iOS и Android. Необходимо скачать приложение, выбрать раздел «Прочее» и рубрику «Разрешение на выход». Система попросит указать причину, ввести номер телефона и паспорта. После нажатия кнопки «Отправить запрос» на телефон придёт смс с кодом.