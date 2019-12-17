В Лебедяни запустили движение по новому мосту

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии нового моста в Лебедяни. Движение по путепроводу уже запущено. Общая протяжённость новой переправы 410 метров. Мост состоит из семи пролётов. Ширина проезжей части – 9 метров. Движение двустороннее.

«Всегда приятно открывать такие объекты, которые улучшают жизнь людей, делают её комфортнее, – отметил Игорь Артамонов. – Лебедянцев ждут и другие масштабные проекты. Сейчас мы подбираем площадку для строительства новой школы в городе, решаем вопрос о закупке новых пассажирских автобусов, также в районе вскоре появится новое футбольное поле».

Новый мост построен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На строительство путепровода из федерального бюджета было выделено 280 млн рублей, ещё около 42 млн рублей – средства региональной казны.