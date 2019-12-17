В Лебедянском районе открылся новый Дом культуры

Новый Дом культуры появился в Покрово-Казацкой слободе Лебедянского района. Глава региона Игорь Артамонов принял участие в торжественной церемонии открытия ДК, отметив важность подобных объектов культуры для жителей сельской местности. Также в новом здании состоялся концерт, в котором выступили местные артисты.

«Мы хотим, чтобы люди не уезжали из села, и будем создавать в районах все условия для комфортной жизни. Наша задача – качественно улучшить жизнь во всех городах и сёлах региона», – сказал Игорь Артамонов.

Новый Дом культуры оснащён современным световым и звуковым оборудованием, в здании располагаются зал на 200 мест, гримёрные, библиотека, помещения для кружков.