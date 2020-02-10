В лесах Липецкой области проводятся санитарные рубки

Сезонные работы ведутся в лесах региона. В рамках исполнения государственных заданий по охране, защите и воспроизводству лесов липецкие проходят рубки ухода и санитарно-оздоровительные мероприятия.

Сплошные и выборочные санитарные рубки проведены на площади 220 гектаров. Объём ликвидной древесины составил более 10 тыс кубических метров.

К примеру, в Фащёвском участковом лесничестве проводится выборочная санитарная рубка на площади 3 гектара. В сентябре 2018 года сильный ветер на этом участке леса повалил много деревьев, которые представляют серьёзную пожарную опасность. Бригадой производится спиливание ветровальных деревьев, трелевка на тракторе, раскряжевка и штабелевка для дальнейшей транспортировки.

Заготовленная древесина реализуется предприятиям и организациям региона, местному населению, а также перерабатывается в цехах лесопиления лесхозов.

«Лес – это живой организм и ему необходима забота. Для нашего промышленно развитого региона лесная отрасль особенно важна. Необходимо проводить комплексную работу по уходу за лесными массивами», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.