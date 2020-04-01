В Липецке идет строительство второй очереди «Восточного обхода»

Масштабные работы развёрнуты на строительстве второй очереди «Восточного обхода». Общая протяжённость участка составляет около 12 км, не считая моста через Матырское водохранилище длиной 364 метра в районе села Каменное.

В 2020 году на первом и втором этапах подрядчику предстоит с нуля построить почти 7,8 км дороги и две двухуровневые развязки. Для этого будут возведены два путепровода длиной 59 метров и 72 метра. Одна из развязок клеверного типа обеспечит примыкание новой дороги к трассе Орёл – Тамбов.

В настоящее время строители готовят основание под первые километры дороги. Уже снят слой почвы, завозится и трамбуется песок. Его потребуется 1,5 млн кубических метров.

Как сообщает региональное управление дорог и транспорта, на объекте круглосуточно работают 30 полноприводных большегрузов-вездеходов. Песок укладывают и трамбуют слоями по 40 см, качество материала и плотность каждого слоя проверяет мобильная лаборатория через каждые 50 метров.

Строительство первого этапа будет проходить в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области». Второй и третий этап будут строить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По окончании строительства автомобильной дороги «Восточный обход промышленной зоны города Липецка» в 2024 году вокруг областного центра замкнётся полноценная кольцевая автодорога, которая обеспечит межрегиональные транспортные связи с выходом на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий», обеспечит логистические потребности Липецка, снизит загрузку автодорог Липецк – Усмань и Липецк – Грязи. Областной центр освободится от транзитных потоков, что будет способствовать улучшению экологической обстановки, сокращению пробок и экономии времени водителей.