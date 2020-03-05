В Липецке людей с ментальными нарушениями научат столярничать, шить и делать посуду

В проекте участвуют 100 семей, которые воспитывают детей и подростков с синдром Дауна и расстройствами аутистического спектра.

Стильные тканные сумки, яркие кружки, тарелки, кувшины, а еще стулья, скамейки, столы — все эти вещи могут делать люди с ментальными нарушениями. Сегодня во многих городах открывают инклюзивные мастерские, где они трудятся, общаются и зарабатывают. И очень важно как можно раньше научить детей с особенностями развития этим ремеслам.

Такой очень нужный проект запустила единственная в Липецкой области организация, которая безвозмездно занимается поддержкой и реабилитацией семей с детьми с синдромом Дауна, аутизмом и другими ментальными нарушениями — «Солнечный мир».

Людей с ограниченными возможностями здоровья начали учить столярному, гончарному и швейному мастерству. Проект «Мы – разные, мы – равные! Открытые миры!» поддержал Фонд президентских грантов. По словам авторов программы, она охватывает людей разных возрастов.

Кроме «трудовых» уроков участники проекта занимаются футболом, плаванием, легкой атлетикой, музыкой, танцами и многим другим. Для детей и подростков проводят инклюзивные «Уроки доброты». На них дети с ОВЗ общаются со своими здоровыми сверстниками.

Авторы проекта планируют таким образом поддержать 100 липецких семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия помогут ребятам всесторонне развиваться, стать самостоятельнее и освоить ремесло, которое поможет им в будущем быть при деле и найти работу.

Фото: «Солнечный мир».