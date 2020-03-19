В Липецке начался второй этап реконструкции проспекта Победы

559 млн рублей будет потрачено на второй этап реконструкции проспекта Победы в Липецке. Масштабные работы на одной из главных магистралей города стали возможны благодаря участию региона в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость работ – 943 миллиона рублей.

На первом этапе реконструкции в 2019 году были выполнены работы по переносу сетей и расширению проезжей части на участке от памятника Танкистам до Кольцевой, протяжённостью 1,3 км. В ходе второго этапа работы ведутся на участке в 2,165 км от Кольцевой до площади Победы.

Дорога расширится примерно на семь метров и станет шестиполосной. Подрядчику предстоит уложить 53 700 кв. м асфальтобетонного покрытия на проезжей части, еще 11 665 кв.м – на второстепенных дорогах, 26 000 кв. метров плитки на тротуарах и 17 692 м бортовых камней, проложить заново 677 м ливневой канализации. Сегодня на проспекте Победы демонтированы старое ограждение, бортовой камень, световые опоры и светофоры.

Подрядчик уже подготовил 3 500 кв. метров основания для расширения дороги – участки отсыпаны песком, после завершения укладки геосетки их засыпят шлаком и подготовят к укладке покрытия. На участке Кольцевая – Механизаторов уже установлены новые световые опоры.

Срезано 90% старого асфальтобетонного покрытия, что позволило начать работы ресурсным организациям. Под дорожным полотном спрятаны километры отопительных и канализационных труб, а также водоводов. Их извлекут, взамен уложат новые, но уже под тротуарной частью проспекта.

Монтаж новых сетей начался, демонтаж старых возможен только с окончанием отопительного сезона. От того, как скоро справятся со своей работой энергетики, зависят сроки открытия проспекта. Ближайшая задача – как можно скорее возобновить движение на участке от Кольцевой до улицы Механизаторов. Все работы идут согласно графику.

«Липчанам нужны безопасные и качественные дороги. Мы ежегодно увеличиваем финансирование ремонта дорог и мостов, что повышает безопасность движения. При этом необходимо минимизировать связанные с дорожными работами неудобства для жителей», – отмечает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.