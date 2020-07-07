В Липецке назвали лучшие произведения социальной рекламы, посвященные безопасности дорожного движения

Одна из основных номинаций международного фестиваля социальной рекламы «Выход-2020» носила название «Дорожные войны».

Международный фестиваль социальной рекламы «Выход-2020» был организован Липецким государственным техническим университетом и включал конкурсы рекламных работ, PR-проектов и фотографий. Среди его партнеров были Госавтоинспекция, областная прокуратура, PR-агентства и средства массовой информации.

— Фестиваль был призван мотивировать творческую молодежь к созданию работ на социально-значимые темы и привлечь внимание общественности к острым проблемам современного общества, в частности, безопасности дорожного движения, — отмечала один из организаторов мероприятия, руководитель пресс-службы ЛГТУ, заведующая кафедрой культуры, заслуженный работник образования Липецкой области Наталия Томилина. — В этом году фестиваль впервые полностью прошел в онлайн-формате, в его оргкомитет поступило более 500 работ от 239 авторов. Участниками фестиваля стали школьники и студенты, а также творческие коллективы со всей стран.

Первое место в номинации видеореклама данной тематики занял ролик «Сними наушники, услышь дорогу!». Автор — Сергей Кузнецов, воспитанник детско-юношеского центра города Лебедянь. Второе присуждено ролику «На дороге будь офлайн», который создали представители Национального исследовательского центра Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Юлия Дубова, Анжелика Чередниченко, Виктория Левина, Валерия Ершова и Трофим Таюрский. На третьем — видеореклама «Жизнь» Сергея Омельченко, представлявшего Тюменский колледж производственных и социальных технологий.

В номинации «Наружная и печатная реклама» первое место было присуждено плакату «На дороге будь офлайн» авторами которого были нижегородцы Юлия Дубова, Анжелика Чередниченко Виктория Левина, Валерия Ершова и Трофим Таюрский. Второе место за плакат «Не газуй своей жизнью», — липчанину, представителю ЛГТУ Дмитрию Семину. Третье за плакат «Пристегнуться. Остаться в живых!» было присуждено также представительнице ЛГТУ Виктории Крамаренко.

— Липецкая Госавтоинспекция благодарит за участие в фестивале всех молодых авторов социальной рекламы, призывающей к противостоянию «дорожным войнам», выступающую за законопослушное поведение на дорогах всех участников движения, за предотвращение смертей и травматизма на наших трассах,- отметил руководитель областной ГИБДД Андрей Панасович. — Мы и в дальнейшем готовы участвовать в любых творческих начинаниях, направленных на оздоровление дорожной ситуации.