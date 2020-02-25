В Липецке обсудили, как наращивать экспорт услуг

Механизмы вовлечения липецких компаний в программы по поддержке экспорта услуг обсуждались в рамках заседания рабочей группы, организованного управлением инвестиций и инноваций Липецкой области – руководителем регионального проекта «Экспорт услуг».

В совещании приняли участие представители соисполнителей проекта – областных управлений экономического развития, культуры и туризма, строительства и архитектуры, дорог и транспорта.

Региональный проект «Экспорт услуг» стартовал в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В ходе мониторинга управление инвестиций и инноваций Липецкой области выявило 23 экспортера в сфере строительства, 10 экспортеров IT услуг, 19 – в сфере технического обслуживания и ремонта, 107 – прочих деловых услуг.

«Наращиванию экспорта уделяется особое внимание – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере».

В 2020 году соисполнители проекта продолжат реализацию «дорожных карт», направленных на содействие экспорту услуг в курируемых сферах. Предполагается адресное целевое взаимодействие с предприятиями Липецкой области, участие липецких экспортеров услуг в международных выставочных мероприятиях, мероприятиях образовательного характера.

У компаний, экспортирующих услуги, появляется все больше возможностей по наращиванию экспорта. Так, в плане выездных международных мероприятий АО «Российский экспортный центр» на 2020 год содержится целый ряд выставок для предприятий, нацеленных на развитие экспорта услуг креативной сферы, компьютерных, строительных, логистических услуг. С 1 июля 2019 года экспортеры услуг имеют право на вычет НДС в отношении работ и услуг, реализация которых осуществляется за пределами России.

На федеральном уровне в 2020 году планируется запуск целого ряда субсидий, нацеленных на содействие развитию экспорта услуг. Так, запущена программа «кэш рибейт» для зарубежных кинопроизводителей. Кроме того, подписаны постановления Правительства РФ о поддержке российских туроператоров, привлекающих зарубежных туристов, о содействии в адаптации и продвижении на внешние рынки российской продукции, содержащей результаты интеллектуальной деятельности.