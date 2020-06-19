В Липецке откроется выставка «Завтра была война»

Липецкий областной выставочный зал к Дню памяти о погибших в Великой Отечественной войне и Дню памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами, который отмечается 29 июня, подготовил экспозицию «Завтра была война». Об этом сообщает управление культуры и туризма региона.

Выставка откроется в здании управления МВД России по Липецкой области 22 июня. Она включает 30 живописных и графических произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны и современных липецких мастеров. Представленные произведения – дань мужеству и стойкости советского народа.