В регионе

В Липецке откроется выставка «Завтра была война»

2 часа назад
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Липецкий областной выставочный зал к Дню памяти о погибших в Великой Отечественной войне и Дню памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами, который отмечается 29 июня, подготовил экспозицию «Завтра была война». Об этом сообщает управление культуры и туризма региона.

Выставка откроется в здании управления МВД России по Липецкой области 22 июня. Она включает 30 живописных и графических произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны и современных липецких мастеров. Представленные произведения – дань мужеству и стойкости советского народа.

«Память, живущая в наших сердцах, – это наша благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Советские солдаты совершили беспримерный  подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа».

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