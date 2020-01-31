В Липецке открыли новые ясли

Новый ясельный корпус открылся сегодня в Липецке. Он построен на базе детского сада №38 в микрорайоне Свободный Сокол на улице 40 лет Октября.

Ясли рассчитаны на 130 малышей от 2 до 3 лет. Дошкольное учреждение оснащено современным игровым, развивающим оборудованием, детской мебелью, сообщает «Липецкое время».

Возвели здание меньше, чем за год. Строительство ясельного корпуса велось в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов.