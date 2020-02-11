В Липецке открылся областной центр «Мой бизнес». Предпринимателям готовы оказать широкий спектр услуг

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии центра «Мой Бизнес». Он располагается в Липецке на ул. Кузнечная, 8.

Центр создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Здесь предприниматели получат весь комплекс сервисов и мер поддержки для организации и развития бизнеса. Можно зарегистрировать предпринимательство, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту, пройти обучение по предпринимательству.

«Центр работает по принципу «одного окна», здесь сосредоточены все организации, которые работают с предпринимателями. Это и центр поддержки, и налоговая, и банки. Офис современный, и я думаю он будет полезен предпринимателям», — сказал Игорь Артамонов.

Для посетителей Центра «Мой бизнес» оборудованы комфортные зоны ожидания и информирования, восемь «окон» приема и оказания услуг, две точки общественного доступа в интернет, конференц-зал на 60 мест, две переговорные комнаты, коворкинг-центр на пять рабочих мест. В течение года на бесплатной основе будут организованы семинары, тренинги, круглые столы, конференции и деловые игры.