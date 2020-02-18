В Липецке открыта выставка работ Гурия Захарова «Гравюра, офорт, акварель»

«Гравюра, офорт, акварель» — выставка с таким названием московского художника Гурия Захарова открылась в галерее Назарова. Гурий Филиппович Захаров – московский художник-шестидесятник, работавший в эпоху «оттепели». Одаренный живописец стал уникальным графиком, работавшим в техниках гравюры, офорта, акварели.

В творчестве Захарова доминировало несколько тем: пейзажи Москвы, сельские пейзажи, мотивы семьи, натюрморты. В гравюрах он сохранил облик столицы, теперь безвозвратно утерянный, и памятники архитектуры, уже стертые стертые с лица земли. В станковой графике художник поднимал содержание листов до уровня картины.

«Музеи и художественные галереи Липецкой области постоянно приглашают любителей искусства на самые разнообразные выставки, знакомство с которыми расширяет кругозор и развивает художественный вкус», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.