В Липецке отметят Всемирный день писателя

Институт филологии ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского и липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашают липчан на вечер, посвящённый Всемирному дню писателя и 105-летию со дня рождения Константина Симонова. Мероприятие состоится 3 марта в 16:00 часов в конференц-зале Управления молодёжной политики. В программе – рассказ о творчестве выдающегося отечественного прозаика, поэта, драматурга, киносценариста, журналиста и военного корреспондента Константина Симонова, а также просмотр и обсуждение фильма, снятого по мотивам его произведений.

Всемирный день писателя учреждён международным ПЕН-клубом (International PEN Club) в 1986 году и отмечается 3 марта. ПЕН-клуб – это международное объединение писателей. Название клуба образовалось от первых букв английских слов Poets – поэты, Essayists – очеркисты и Novelists – романисты. Он возник в 1921 году в Лондоне. Его инициаторами стали английские писатели Джон Голсуорси и Кэтрин Эми Доусон-Скотт. В этот день писатели, журналисты и общественные деятели выступают в защиту свободы печати. Всемирный день писателя – это не просто профессиональный праздник, это ещё и повод в очередной раз вспомнить о роли писателя в обществе. Профессия писателя призвана нести правду, защищать свободу слова, отражать современную жизнь или приглашать читателя в путешествия по разным эпохам, даря ему вдохновение или почву к размышлению.

Фото: липецкаяобласть.рф