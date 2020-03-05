В Липецке пациента доставили в инфекционную больницу в специальной капсуле

Появившееся в соцсетях видео взбудоражило многих жителей Липецка. Оно было снято в областной инфекционной больнице. На видео видно, как бригада медиков в защитных костюмах выгружает из автомобиля «Скорой помощи» пациента в специальной капсуле. В администрации региона прокомментировали этот случай.

«Сегодня в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу на госпитализацию был направлен пациент с явлениями острой респираторной вирусной инфекции. Принимая во внимание тот факт, что гражданин в феврале текущего года посещал Италию, медиками в строгом соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями было принято решение усилить меры безопасности при транспортировке пациента в инфекционный стационар. Применены средства индивидуальной защиты в виде противоинфекционных костюмов и специальная капсула для доставки больного, исключающая его контакт с окружающей средой. В настоящее время проводится комплексное обследование пациента. Устанавливается список лиц, с которыми контактировал пациент», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации Липецкой области.

Напомним, что в регионе создан оперативный штаб для постоянного мониторинга ситуации с коронавирусом и координации деятельности региональных, муниципальных и федеральных служб. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов лично держит на контроле ситуацию.

«Ситуации с коронавирусом уделяется особе внимание. В Липецкой области есть предприятия, на которых работают жители Китая, в наших вузах обучаются китайские студенты, туристы и бизнесмены посещают как Китай, так и другие страны. Все службы должны быть предельно внимательны», – говорит Игорь Артамонов.