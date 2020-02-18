В Липецке перекроют движение транспорта по проспекту Победы

Реконструкция второй очереди проспекта Победы начнется 21 февраля с работ по демонтажу. Вместе с малыми архитектурными формами, остановочными павильонами и ограждениями уберут светофоры, знаки и световые опоры. Движение транспорта перекроют.

Сначала закроют участок от площади Победы до остановки «Памятник чернобыльцам». С 9 марта проезд будет запрещен до площади Кольцевая. Основным дублёром перекрытого проспекта Победы станет улица Папина. Здесь будет ходить пассажирский транспорт, поэтому владельцев личных автомобилей просят по возможности не пользоваться этим проездом.

Объехать реконструируемый участок также можно будет по улицам Механизаторов, 50 лет НЛМК и Индустриальная, причём по части Индустриальной, а также по улице Индустриальная-1 действует одностороннее движение.

Реконструкция проспекта Победы внесёт изменения в работу межмуниципальных маршрутов. Посмотреть схемы движения можно здесь: http://transport-admlr.ru/?view=11580486.

Приведение в порядок липецких дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти. «Липчанам нужны безопасные и качественные дороги. Мы ежегодно увеличиваем финансирование ремонта дорог и мостов, что повышает безопасность движения. При этом необходимо минимизировать связанные с дорожными работами неудобства для жителей», – отмечает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.