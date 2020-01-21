В Липецке прошел благотворительный праздник «Крещенская елка добра»

На ежегодный благотворительный праздник «Крещенская елка добра», который состоялся в Нижнем парке областного центра, собрались несколько сотен жителей, семьи, которым была оказана помощь, представители бизнеса и власти, регулярно оказывающие поддержку благотворительности в регионе, а также волонтёры, представители благотворительных фондов и общественные деятели.

Большой праздник для детей и их родителей традиционно устраивают благотворительные организации региона, объединённые в Фонд «Больше, чем добро».

Гостем концерта стала финалистка проекта «Голос. Дети» в третьем сезоне Ярослава Дегтярева, которая пережила серьезную травму и долгое восстановление, поэтому она со взрослой осознанностью относится к благотворительности и чужим бедам. Также гостей праздника ждали выступление липецких творческих коллективов, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, костюмированное шоу, анимационная программа и ростовые куклы. На одной площадке смогли объединиться обычные дети, ребята с особенностями развития и взрослые, неравнодушные к добрым делам.