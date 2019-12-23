В Липецке прошла церемония награждения победителей конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса»

Итоги ежегодного конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса» были подведены в областном центре, церемония награждения прошла в отеле «Меркюр». На встрече присутствовали более четырехсот предпринимателей, представители отраслевых региональных управлений, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.

Глава региона Игорь Артамонов обратился к предпринимателям и отметил, что малый и средний бизнес является мощной влиятельной экономической силой, которая создает новые рабочие места и обеспечивает поступления в бюджет.

«Мы поддерживаем предпринимателей разными способами. Но хотелось бы, чтобы липецкий бизнес стал инновационным. Нужны смелые подходы и свежие идеи. Поэтому мы приглашаем и будем приглашать в регион людей, которые помогут сформировать видение современных трендов», — сказал Игорь Артамонов.

Деловая программа включала в себя награждение победителей конкурса, в ходе которого были отмечены самые интересные и амбициозные предпринимательские проекты, реализуемые в области.

Награду за лучший инновационный проект получил Евгений Литаврин, возглавляющий центр «Концепт». Его главная разработка – краниальные отрезы с применением 3D печати, использование которых может произвести настоящую революцию в лечении болезней черепа у детей. За создание высокопроизводительных рабочих мест премией была отмечена офтальмологическая клиника доктора Шаталова.

Лучшим бизнес-проектом в сфере туризма стал археологический парк «Аргамач в Елецком районе. В номинации «Молодое поколение выбирает бизнес» победила ельчанка Софья Прокофьева, открывшая собственную кофейню. Лучшим семейным бизнесом 2019 года признано крестьянско-фермерское хозяйство «Байгора», в Грязинском районе. Также во время церемонии были названы лучшие социальные проекты, реализованные липецкими предпринимателями, и победители конкурса грантов для начинающих предпринимателей «Легкий старт», которые получат 500 тысяч рублей.