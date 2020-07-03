В Липецке реконструируют Сокольский въезд

Сразу два участка улично-дорожной сети сокольского направления преображаются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области, на участке площади Заводская от дома №2 на улице Баумана до дома №193 на улице Студеновская срезано старое дорожное покрытие. Демонтировано свыше 1,7 тысячи метров бордюра. Уже уложено 11,1 тысячи квадратных метров выравнивающего слоя асфальта. Продолжается устройство пешеходных зон, обновилось более 200 из 660 метров тротуара вдоль улицы Ушинского.

Также на объект вошли специалисты предприятия «Горсвет». Результатом их работы должно стать чистое небо над площадью Заводская. Более 2 километров силового кабеля и кабеля связи будет проложено в специальных полимерных каналах под землей.

Всего согласно контракту здесь заменят 14,7 тысячи квадратных метров покрытия проезжей части. 6,8 тысячи квадратных метров пешеходных зон будут выполнены в плитке, 660 квадратных метров – в асфальте. Безопасность обеспечит современный светофорный объект и около 300 метров ограждения. Работы не остановят движение транспорта.

Полным ходом продолжаются работы на улице Баумана, перекрытой для реконструкции. Сейчас здесь завершены срезка старого асфальта, демонтаж опор освещения и бордюрного камня. Около 400 метров дороги подготовлено к расширению. В районе дома №52 на улице Баумана продолжается устройство опалубки для заливки подпорной стены.

В нынешнем году впервые вместе с дорожниками на объекты нацпроекта вошли ресурсоснабжающие организации. В управлении дорог и транспорта отметили, что это позволяет существенно сократить время работ и минимизировать неудобства для липчан. Так, на улице Баумана уже устроено почти 1,8 тысячи метров газопровода и 350 метров канализации. Участок водопровода, расположенный непосредственно под дорогой, закрывают в металлические короба. Это исключит вероятность деформации труб.

В ходе реконструкции участок протяженностью 1,6 километра расширят до четырех полос для движения. На эти цели направят 195 млн рублей. Завершить работы планируется в конце 2020 года. Ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе находится под контролем главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.