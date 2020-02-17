В Липецке состоятся общественные обсуждения по вопросу строительства новой школы

В Липецке 14 февраля стартовали публичные слушания по проекту планировки и межевания квартала, в который входят улицы Юных Натуралистов, У. Громовой, Перова и Папина. Общественные обсуждения по вопросу строительства школы пройдут 27 февраля.

Проект предусматривает строительство школы. Инициаторами ее возведения выступили жители этого района. Был разработан проект планировки, согласно которому появится новый корпус школы №72 на 150-200 мест. Существующее здание школы переполнено, дети учатся в две смены. Кроме того, строительство школы будет способствовать решению задачи о переходе обучения в школах в одну смену, поставленной Президентом РФ.

«Переход школ на одну смену имеет огромное значение. Для этого нужно ремонтировать старые школы, строить новые. Дети должны получать образование в комфортных условиях», — подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.