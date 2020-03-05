В Липецке устанавливают отдельные контейнеры для сбора сухого мусора

Установка контейнеров для сбора сухого мусора проходит в Липецке. Новые ёмкости уже появились в 27, 19, 20, 22 микрорайонах.

Контейнеры предназначены для сбора пластиковых бутылок и канистр, косметических флаконов, бумаги, стекла, алюминиевых банок, полиэтилена. За сухими отходами приезжает отдельный мусоровоз, который доставляет мусор на переработку. Всего в областном центре планируется разместить порядка 300 таких контейнеров.

Установка новых ёмкостей для сухих отходов не останавливает проект по раздельному сбору пластика в сетчатые контейнеры. Наоборот, у липчан появляется возможность отправлять на переработку не только ПЭТ-бутылки, но и стеклянную тару, картон, бумагу и прочую упаковку. Главная цель проекта – увеличить процент вторсырья, отделив полезные фракции от пищевых отходов, снизить количество ТКО, поступающих на полигон.

«Качество жизни населения во многом зависит от экологического и санитарного состояния территорий населённых пунктов. Задача власти – усовершенствовать систему обращения с отходами, организовать надёжный механизм утилизации», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.