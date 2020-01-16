В Липецке установили еще 260 контейнеров для ПЭТ-тары

В послании Федеральному собранию одним из главных направлений в сфере экологии Президент России назвал активное внедрение системы раздельного сбора отходов. Сейчас в Липецкой области установлено около 800 контейнеров для накопления пластиковых отходов.

«Для того чтобы расширить возможности правильного обращения с отходами, в Липецке устанавливают еще 260 контейнеров для ПЭТ-тары, – рассказала начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина. – Все они были закуплены на внебюджетные средства и размещаются региональными операторами совместно с муниципалитетами. В дальнейшем мы планируем устанавливать контейнеры для дуального сбора, которые позволят увеличить долю обрабатываемых отходов в общем объеме ТКО. Большое значение для формирования эффективной системы обращения с отходами будет иметь РОП – расширенная ответственность производителей за утилизацию упаковки».

Места установки контейнеров для пластиковых отходов выбраны по запросам жителей областного центра, уточнили в управлении. Вывоз собранных раздельно отходов осуществляется специальным мусоровозом – изображения на его бортах отличаются от остальных машин. В дальнейшем пластик отправляется на сортировку и переработку. По итогам соцопроса, проведенного управлением экологии и природных ресурсов, более 90% жителей региона высказались за раздельное накопление отходов.

«Неравнодушных к проблемам окружающей среды нет, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Сегодня цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области».