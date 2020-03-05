В Липецке увидят «Две столицы век назад»

«Две столицы век назад» – в Художественном музее им. В.С. Сорокина открылась выставка заслуженного художника России Игоря Семенникова.

Художник не только воскрешает утраченные образы двух российских столиц, но и воссоздает живую стихию городской жизни. Улицы и площади, бытовые и городские зарисовки – более 70 произведений отражают облик Москвы и Санкт-Петербурга конца ХIХ и начала ХХ веков.

Размашистые мазки, обобщенные силуэты, подвижные контуры зданий, фигур в работах Игоря Семенникова рождают чувство присутствия, непосредственного впечатления. Картины создают впечатление только что сделанных эскизов, будто краска на холсте ещё не просохла. Живопись одновременно эмоциональная и интеллектуальная, рассчитанная на понимающего зрителя, способного оценить не только индивидуальную творческую манеру, но и эрудицию художника.

Игорь Семенников – живописец, скульптор, дизайнер. Основные темы творчества автора – мифология разных стран, исторические сюжеты, пейзаж, натюрморт. Работы художника находятся во многих частных коллекциях в России и за рубежом. Посетить экспозицию липчане и гости города смогут до 26 апреля.

«Музеи и художественные галереи Липецкой области постоянно приглашают любителей искусства на самые разнообразные выставки, которые способны расширить кругозор и развить художественный вкус липчан», – отмечает глава администрации региона Игорь Артамонов.