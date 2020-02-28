В липецкой многоэтажке установили автоматизированный тепловой пункт

Глава региона Игорь Артамонов встретился с активными жителями дома №23 по пр. им. 60-летия СССР и осмотрел автоматизированный тепловой пункт. Жители этой и ещё одной многоэтажки по бульвару Есенина, 8 приняли решение о дополнительном взносе на капитальный ремонт для установки на эти средства автоматизированных тепловых пунктов.

По этим домам администрация Липецкой области подала заявки в государственную корпорацию «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и получила одобрение на финансовую поддержку. Затраты на установку теплового пункта в доме №23 по пр. им. 60-летия СССР составили 544 тыс рублей, сумма софинансирования – 435,2 тыс рублей.

Автоматизированный тепловой пункт установили в конце декабря 2019 года, затем был проведён комплекс пуско-наладочных работ, в середине января этого года осуществлено подключение.

Экономия на оплате тепловой энергии после установки оборудования по сравнению с тем же периодом прошлого года составила 12%. Как рассказали жители, это примерно 300 рублей с двухкомнатной квартиры. По расчётам областного Фонда капремонта, в дальнейшем экономия за полный месяц должна составить около 600 рублей или 24% от суммы, которую жители дома платили за отопление до установки АТП.

Игорь Артамонов выразил надежду, что пример этого дома возьмут на вооружение и другие липчане. «Это пример цивилизованного взаимодействия между собственниками жилья и жилищно-коммунальными службами, хороший пример и хотелось бы, чтобы и другие жители воспользовались такой возможностью, так как это экономически выгодно для каждого», – сказал Игорь Артамонов.

Для повышения информированности жителей Фонд капитального ремонта совместно с Центром энергоэффективности планирует запустить серию семинаров. Обучение будет проходить по районам города. К участию пригласят активных жителей домов, где предварительно сделают оценку целесообразности установки автоматизированных тепловых пунктов и эффективности проведения других работ.