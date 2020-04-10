В Липецкой области активно идет весенняя посевная кампания

Земледельцы региона используют каждую минуту, работая в поле без выходных, день и ночь, чтобы осенью собрать богатый урожай, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. По оперативным данным на 9 апреля, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно уже 269 тысяч гектаров. Это 64% от всей площади, отведенной под яровые. На аналогичную дату прошлого года было засеяно только 6% площадей. Посеяно 83% гороха, 80% ячменя, 66% пшеницы и 57% овса.
Сев сахарной свеклы ведется в 15 районах Липецкой области. Засеяно уже 46 тысяч гектаров из 106 запланированных. В прошлом году в это время сев сахарной свеклы только начинался. Также 15 районов приступили к севу подсолнечника. Им засеяно 34 тысячи гектаров из 200, отведенных под эту культуру.
«Весенний сев ведется в штатном режиме. Наши аграрии прилагают максимум усилий, чтобы по итогам года получить достойный урожай», – отметил начальник управления сельского хозяйства Олег Долгих.
Также в Липецкой области приступили к проведению планового комплексного мониторинга плодородия почв, добавили в управлении. В этом сезоне агрохимическая служба региона планирует обследовать около 300 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Эксперты подчеркивают, что работа ведется с использованием самых современных геоинформационных систем и цифровых технологий.
По ее итогам сельхозтоваропроизводители региона будут обеспечены исходными данными для научно обоснованного применения минеральных и органических удобрений, корректировки севооборотов, а также подготовки проектов на известкование кислых и бедных фосфором почв с целью сохранения почвенного плодородия для дальнейшего увеличения продуктивности пашни и экспортного потенциала региона.
«Сельское хозяйство сегодня на подъеме, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области».
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