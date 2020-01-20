В Липецкой области будет проходить ежемесячный мониторинг дорожных работ

Эксперты управления дорог и транспорта Липецкой области совместно с членами общественного Совета проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» обсудили планы работы на ближайшее время и до конца текущего года.

В ходе совещания было принято решение ежемесячно проводить контрольные мероприятия на автодорогах, отремонтированных в рамках федерального проекта в 2017-2018 годах и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019-м. Будет вестись ежемесячный мониторинг работ, запланированных на 2020 год, сообщили в управлении.

«Для нас важно, чтобы состояние дорог находилось на высшем уровне, – отметил координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Роман Нижегородов. – С 2017 года на территории Липецкой области многие дороги были отремонтированы. У большинства из них уже заканчивается гарантийный срок. Я думаю, что необходимо ежемесячно проводить совместные рейды, чтобы проверить дороги на наличие каких-либо проблем».

«Обеспечение сохранности автодорог и безопасности дорожного движения – одно из важнейших направлений деятельности областных властей, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые стоят перед Липецкой областью».