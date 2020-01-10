В Липецкой области было организовано патрулирование хвойных насаждений

Круглосуточное патрулирование хвойных насаждений было организовано в Липецкой области в декабре в преддверии новогодних праздников. Охрану молодняков специалисты регионального управления лесного хозяйства проводили совместно с УМВД России по Липецкой области.

Всего проведено 1120 рейдов, выявлены два случая незаконной рубки новогодних сосен. Ущерб составил 9,5 тысячи рублей. Нарушители оштрафованы на общую сумму 6 тысяч рублей. В прошлом году за незаконную рубку к ответственности были привлечены 13 человек, сообщили в управлении лесного хозяйства Липецкой области.

«Незаконные рубки наносят ущерб природе. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.