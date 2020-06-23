В Липецкой области для приезжающих будет отменен въездной контроль

Глава региона Игорь Артамонов провел заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
За сутки в Липецкой области зарегистрировано 50 случаев инфицирования COVID-19. Количество выздоровевших в пять раз превысило количество заболевших. За сутки в регионе 258 человек вылечились от коронавируса. Резервный коечный фонд увеличен, в госпиталях насчитывается 700 свободных коек. Доля тяжелых больных остается неизменной и составляет 27%, сообщил заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин.
Как отметил главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, говорить о стабилизации ситуации пока рано. Очагами инфицирования коронавирусом остаются предприятия, организации и медицинские учреждения, жители плохо соблюдают масочный режим. Маски перестали носить водители автобусов, за минувшую неделею на перевозчиков составлено 30 протоколов за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Глава региона предложил отменить въездной контроль для приезжающих в регион на втором этапе снятия ограничений. Для прибывающих из других стран он по-прежнему будет действовать.
«25 июня мы приступим ко второму эта этапу снятия ограничений. Людям в возрасте 65 лет и старше рекомендуем сохранять режим самоизоляции. Мы должны осуществлять плановую медицинскую помощь. Три поликлиники уже работают, к концу недели будем открывать дополнительные медучреждения», — рассказал Игорь Артамонов.